Рада призначила нового міністра соцполітики
Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. Про це повідомив депутат Ярослав Жерезняк.
За відповідне рішення проголосували 282 депутати.
Голосування за фракціями:
- Слуга народу - 209
- ЄС- 0
- Батьківщина - 0
- Платформа за життя та мир - 15
- За майбутнє - 13
- Голос - 7
- Довіра - 17
- Відновлення України - 11
- Позафракційні - 10
Жолнович з 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров'я ОП.
Із 2019-2021 була радницею міністра соцполітики.