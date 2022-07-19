Рада призначила нового міністра соцполітики

Рада призначила нового міністра соцполітики
Фото: facebook.com/OksanaZholnovych

Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. Про це повідомив﻿ депутат Ярослав Жерезняк.

За відповідне рішення проголосували 282 депутати.

Голосування за фракціями:

  • Слуга народу - 209
  • ЄС- 0
  • Батьківщина - 0
  • Платформа за життя та мир - 15
  • За майбутнє - 13
  • Голос - 7
  • Довіра - 17
  • Відновлення України - 11
  • Позафракційні - 10

Жолнович з 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров'я ОП.

Із 2019-2021 була радницею міністра соцполітики.

Новини

Популярні теми форуму

analytics