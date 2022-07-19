Рада призначила нового міністра соцполітики

Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. Про це повідомив﻿ депутат Ярослав Жерезняк.

За відповідне рішення проголосували 282 депутати.

Голосування за фракціями:

Слуга народу - 209

ЄС- 0

Батьківщина - 0

Платформа за життя та мир - 15

За майбутнє - 13

Голос - 7

Довіра - 17

Відновлення України - 11

Позафракційні - 10

Жолнович з 2020 року була керівником департаменту соціальної політики та охорони здоров'я ОП.

Із 2019-2021 була радницею міністра соцполітики.