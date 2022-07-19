Мінцифри розробляє власний необанк

Міністерство цифрової трансформації працює над створенням власного необанку – "Дія Банку", який допоможе залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат з допомогою карток, повідомляє Forbes.

Один зі співрозмовників видання розповів, що проєкт поки що "сирий".

Метою Мінцифри є створення платформи, до якої зможуть підключатись банки. Він навів як приклад Таскомбанк, який став платформою для необанків sportbank та izibank. "Дія Банку" навпаки банківська ліцензія не буде потрібна, оскільки їх уже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи.

Проєкт має на меті роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги й покращити гнучкість цього продукту.

Адже, за словами співрозмовника серед високопосадовців, в Мінцифри є претензії до того, як банки оновлюють функціонал. Наприклад, були складнощі в доопрацюванні банками своїх програмних комплексів, коли уряд розширив можливості застосування карток "єПідтримка", дозволивши використовувати їх для оплати продуктів.

Натомість створивши фінтех-платформу безпосередньо в "Дії", уряд зможе контролювати цільове використання коштів. А також розширити коло банків-партнерів за рахунок підключення невеликих гравців, для яких розробка власних програм – дороге задоволення. Цим банкам дадуть API для підключення до інтерфейсу.

Джерело додає, що новий продукт має сподобатись банкірам, адже його буде піарити міністр Федоров із широким колом підписників у соцмережах.

Коло клієнтів у банках може розширитися, але суттєвого прориву в напрямку банківської інклюзії не станеться — новий продукт не обіцяє нічого принципово нового для користувачів на тлі вже працюючих на ринку застосунків найбільших банків, пояснює співрозмовник.

Також неузгодженим залишається питання захисту прав споживачів.

Але головним недоліком нового сервісу є вартість розробки.

За словами топменеджера одного з необанків, який захотів залишитись анонімним, на розробку знадобиться від 3 до 5 млн дол, він вважає "Дія банк" безперспективним.

Джерело зауважило, що команда "Дії" має ще багато зробити для оцифрування чинних сервісів. А також враховувати, що ступінь захисту для фінансових застосунків зовсім іншого рівня, ніж зараз у "Дії".