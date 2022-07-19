ОВА: ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні

У районі Антонівського мосту в окупованому Херсоні, який пов’язує місто з лівим берегом Дніпра, пролунали вибухи, повідомляє Новое время.

Як повідомив в ефірі телемарафону радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, українські сили завдали удару по базі російських окупантів, що розташована біля мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне влучення в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, у районі кафе Наїрі та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, який займається охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух" , — сказав Хлань.

За його словами, було точкове знищення військового розташування окупантів біля Антонівського мосту.

Хлань також зазначив, що зараз окупаційна влада розгублена через успішну діяльність ЗСУ у Херсонській області.

Очевидці також публікують фото із хмарою чорного диму в районі Антонівського мосту.