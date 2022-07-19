ОВА: окупанти зруйнували критичну інфраструктуру Луганської області

Російські війська зруйнували критичну інфраструктуру Луганщини, однак не змогли повністю захопити область, бої тривають.

Про це під час брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, РФ постійно намагається вийти на адміністративні кордони Луганської області, але у двох населених пунктах тривають бої.

Він додав, що російські війська обстрілюють Луганщину з усієї зброї, яка в них є.

"Гуманітарна ситуація в регіоні важка - немає такого населеного пункту, який би за майже п'ять місяців не зазнавав важких обстрілів. Майже вся критична інфраструктура там знищена" , - сказав Гайдай.

За його словами, окупанти зруйнували всю критичну інфраструктуру Луганщини. Так, зруйновано інфраструктуру водопостачання Попаснянського водоканалу, через що без води залишилось мільйон абонентів. Також зруйнована газова інфраструктура та є проблеми з електрикою.