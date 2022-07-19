ОВА: війська РФ вдарили по центру Краматорська
Російські війська завдали удару по центральній частині м. Краматорськ у Донецькій області, є жертва серед цивільних.
Про це повідомив начальник ОВА Павло Кириленко.
"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного", - повідомив він.
У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зайнялися пожежі. На місце прибули рятувальники.
Детальна інформація буде згодом.
Це вже другий обстріл Краматорська з початку доби вівторка, 19 липня. Вранці мер міста Олександр Гончаренко повідомив про ворожі удари по промисловості міста.