ОВА: війська РФ вдарили по центру Краматорська

Російські війська завдали удару по центральній частині м. Краматорськ у Донецькій області, є жертва серед цивільних.

Про це повідомив﻿ начальник ОВА Павло Кириленко.

"Гучні вибухи у Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного" , - повідомив він.

У житлових багатоповерхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зайнялися пожежі. На місце прибули рятувальники.

Детальна інформація буде згодом.

Це вже другий обстріл Краматорська з початку доби вівторка, 19 липня. Вранці мер міста Олександр Гончаренко повідомив про ворожі удари по промисловості міста.