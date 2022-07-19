Єврокомісія готова до того, що "Північний потік" не запрацює

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що Європейська комісія не очікує, що російський "Газпром" відновить постачання "Північним потоком", повідомляє Економічна правда.

"Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо, виходячи з припущення, що він не повернеться в експлуатацію. І на цей випадок потрібно вжити певних заходів" , – сказав чиновник.

Росія планує відновити постачання по газопроводу "Північний потік" 21 липня після планового ремонту.

Тим не менш, від Брюсселя до Берліна зростає побоювання, що постачання може не відновитися. Особливо після того, як Росія скоротила потоки минулого місяця, посилаючись на затримки через санкції.

Ні російська влада, ні керівництво "Газпрому" наразі не дали жодної офіційної інформації з приводу відновлення чи невідновлення роботи "Північного потоку".

Нагадуємо, російський "Газпром" оголосив про форс-мажор щодо постачання газу в Європу принаймні одному великому клієнту.

Застереження про форс-мажорні обставини зазвичай застосовуються, щоб звільнити бізнес від контрактних зобов’язань через фактори, які не залежать від нього. Наразі незрозуміло, що це означає для "Північного потоку-1" і чи буде газопровід відновлено після технічного обслуговування цього четверга.

З 11 липня Росія повністю зупинила постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1". Формальною причиною є планові ремонтні роботи, які мають завершитися за 10 днів. Проте в уряді побоюються, що після завершення цього періоду постачання може не відновитися. Постачання скоротили також Італії та Австрії.