Джерела: є дві кандидатури на посаду генпрокурора

Новим генеральним прокурором може стати Олексій Симоненко, який зараз виконує обов'язки генпрокурора, або народний депутат Ігор Костін.﻿﻿ Про це, з посиланням на джерела у Верховній Раді та Офісі генерального прокурора, повідомляє Українська правда.

За даними джерел УП, кандидатів на заміну Ірини Венедиктової двоє: в о. генпрокурора Симоненко і депутат Костін.

Депутатам поки не казали, коли у Верховну Раду внесуть кандидатури нового генпрокурора й нового голови Служби безпеки.

Імовірно, поки що працюватимуть виконувачі обов'язків, без призначень.

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора і поклав виконання обов'язків генерального прокурора на її заступника Олексія Симоненка, а вже 19 липня парламент звільнив Венедиктову.

Так само 17 липня президент усунув голову СБУ, а 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Баканова. Обов'язки голови СБУ виконує його перший заступник Василь Малюк.

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