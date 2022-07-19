Громадяни Польщі отримають особливий статус в Україні

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

Про це повідомив﻿ нардеп Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення підтримав 321 депутат.

Зокрема, громадяни Польщі зможуть перебувати легально на території України впродовж 18 місяців, вчитися у навчальних закладах, отримувати медичну допомогу, працевлаштовуватися без дозволу на працю іноземцям.

Крім того, громадяни Польщі матимуть право на окремі соцвиплати, передбачені законодавством України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня вніс до ВР законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.