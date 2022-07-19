Нардеп: Рада затвердила терміни проведення перепису населення в Україні

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада підтримала законопроект щодо термінів проведення перепису населення в Україні, повідомляє Новое время.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

За його словами, за документ проголосували 237 парламентарів.

Згідно з пояснювальною запискою, перепис населення проходитиме не рідше одного разу на десять років. Дату та терміни її проведення встановлюватиме Кабмін.

Отримувати дані перепису пропонується сучасними методами. Зокрема заповнення респондентами переписної документації за допомогою спеціального програмного забезпечення в Інтернеті, а також з використанням національних електронних інформаційних ресурсів.

9 грудня 2020 року Кабінет міністрів схвалив проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. На її підготовку планували виділити понад 80 млн гривень.

До початку повномасштабного вторгнення Росії планувалося, що перепис населення України пройде у три етапи. Як це буде організовано зараз, наразі не повідомляється.