The Insider розповів про знищення російською ППО власного винищувача

У неділю, 17 липня, в районі міста Алчевськ Луганської області російська система ППО збила власний винищувач, повідомляє Новое время.

Як повідомляє The Insider, йдеться про модернізований Су-34 з оновленою електронною системою, комплексами високоточного озброєння та набором із кількох підвісних контейнерів з розвідувальною апаратурою.

Знищений літак входив до складу 277-го бомбардувального авіаційного полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї червонопрапорної армії ВПС та ППО Східного військового округу РФ.

При цьому спочатку у соцмережах з’явилася інформація, що російські війська збили український винищувач, проте після публікації відео з місця аварії стало зрозуміло, що це не так.

За даними прокремлівських Telegram-каналів, Су-34М було знищено помилково вогнем російського розрахунку ЗРК.

При цьому стверджується, що екіпаж літака встиг катапультуватися і був евакуйований.