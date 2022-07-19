The Insider розповів про знищення російською ППО власного винищувача
У неділю, 17 липня, в районі міста Алчевськ Луганської області російська система ППО збила власний винищувач, повідомляє Новое время.
Як повідомляє The Insider, йдеться про модернізований Су-34 з оновленою електронною системою, комплексами високоточного озброєння та набором із кількох підвісних контейнерів з розвідувальною апаратурою.
Знищений літак входив до складу 277-го бомбардувального авіаційного полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї червонопрапорної армії ВПС та ППО Східного військового округу РФ.
При цьому спочатку у соцмережах з’явилася інформація, що російські війська збили український винищувач, проте після публікації відео з місця аварії стало зрозуміло, що це не так.
За даними прокремлівських Telegram-каналів, Су-34М було знищено помилково вогнем російського розрахунку ЗРК.
При цьому стверджується, що екіпаж літака встиг катапультуватися і був евакуйований.