Україна може "перекрити" експорт зерна в Сирію

Міністр агрополітики Микола Сольський допускає, що Україна може закрити доступ Сирії до українського зернового експорту через купівлю країною награбованого росіянами українського зерна, повідомляє Економічна правда.

Сольський наголосив, що російські окупанти продовжують викрадати великі обсяги зерна у фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Хоча офіційна оцінка називає обсяг у 500 тисяч тонн зерна, вкраденого окупантами, справжня цифра може бути значно вищою. Міністр пояснює, що фермери на непідконтрольній частині півдня України вже зібрали кілька мільйонів тонн зерна.

Український уряд продовжує відстежувати підозрілі вантажі та повідомляє уряди країн, до яких ці вантажі прямують, про сумніви щодо походження зерна.

Але, каже Сольський, українську пшеницю також перевозять до Росії для обробки на борошно та корм для тварин, після чого зерно неможливо відстежити.

"Ніщо так не заохочує, як безкарність" , — підкреслив він.

Міністр припустив, що Сирія не матиме доступу до українського експорту зерна після війни в якості покарання за отримання поставок краденого українського зерна від Росії.