Мер Мелітополя: на захоплених територіях розпочалася друга хвиля евакуації

Мер тимчасово захопленого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на окупованих територіях розпочалася друга хвиля евакуації, повідомляє Новое время.

"Друга хвиля йде зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебуває понад тисяча людей. І це друга хвиля. Вона приблизно така сама за інтенсивністю, як у перший місяць окупації" , - сказав він в етері телемарафону.

Він додав, що третя хвиля евакуації очікується ближче до опалювального сезону.

"Опалювальний сезон на тимчасово окупованій території, швидше за все, не розпочнеться. Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих працівників, котрі можуть підготувати місто. І вони (окупанти — ред) цим не займаються, їм начхати на людей" , — сказав Федоров.

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук попереджала, що напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішніх переселенців зі східних у західні області.

Також раніше Верещук та радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликали мешканців тимчасово захоплених Херсонською та Запорізькою областями евакуюватися.

Тих, хто не має такої можливості, просили готувати укриття, запасатися водою та їжею.