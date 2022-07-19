Арахамія: Венедіктову відправлять на посаду на дипломатичному фронті

Колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову збираються призначити на нову посаду на дипломатичному фронті, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

"Чекаємо за декілька днів чи за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті" , - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.

Що було раніше

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора, а також усунув Івана Баканова з посади голови СБУ.

Президент пояснив, що такі рішення пов'язані з масовими фактами державної зради і колабораційної діяльності з боку співробітників органів СБУ та прокуратури.

Вже 19 липня Зеленський вніс до Ради проект постанови про звільнення генпрокурора.