Нацгвардія та десантники знищили групу росіян під Слов'янськом
Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії в співпраці з десантниками знищили групу російських військових поблизу Слов'янська на Донеччині, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба НГУ.
"Знищено групу солдат РФ воїнами 81-ї десантно-штурмової бригади та ОЗСП "Омега" Національної гвардії України під Слов'янськом".
Дата події у повідомленні не розкривається.
За даними британської розвідки, Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за український Донбас.
19 липня окупанти вчергове обстріляли це місто, за даними місцевої влади, є поранені і руйнування.