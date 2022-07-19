Нацбанк продовжив термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок

Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили у НБУ.

"Громадяни зможуть їх обміняти до 30 вересня 2023 року включно без обмежень та безкоштовно на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам" , - йдеться в повідомленні.

В Нацбанку зазначають, що таке рішення пов’язане з продовженням дії воєнного стану в Україні.

"Після закінчення терміну обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок їх можна буде лише колекціонувати" , - констатують в НБУ.

Де можна обміняти монети

Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків:

АТ "Ощадбанк";

АТ КБ "ПриватБанк";

АТ "Райффайзен Банк";

АТ "ПУМБ" (адреси є за посиланням: https://cutt.ly/OLXbcbA).

Нагадуємо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні монети 1, 2 та 5 копійок не використовуються для готівкових розрахунків.