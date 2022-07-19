Глава Миколаївської ОВА попередив про закриття міста на кілька днів

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що влада планує закрити Миколаїв на декілька днів для боротьби з колаборантами та диверсантами у місті, повідомляє Новое время.

"У нас одне з перших місць з виявлення колаборантів, я думаю, ми зараз ще посилимо свої позиції" , - сказав Кім в інтерв'ю на YouTube-каналі Ходорковський LIVE.

Глава ОВА додав, що випадки колабораціонізму в області поодинокі та влада хоче припинити їх на корені.

"У нас плануються заходи щодо комендантської години. У нас вже пристойна база. Місто закриємо на декілька днів, підемо будинками та відпрацюємо всіх недобрих людей" , - підкреслив Кім.

Напередодні Кім пообіцяв винагороду у 100 доларів за допомогу у викритті коригувальників російського вогню.

Також у себе в Telegram-каналі﻿ він опублікував інструкцію, як повідомляти про коригувальників ворожого вогню та отримати винагороду.