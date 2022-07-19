The Guardian: у Британії пройшов четвертий раунд голосування за пост Джонсона

У Великобританії пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише The Guardian.

За підсумками четвертого раунду в гонці залишаються:

Ріші Сунак - 118 голосів

Пенні Мордаунт - 92 голоси

Ліз Трас - 86 голосів

Також повідомляється, що член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки за крісло лідера консерваторів. Останній раунд відбудеться завтра.

Нагадаємо, напередодні парламент Британії не підтримав вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який раніше оголосив про відставку.