The Guardian: у Британії пройшов четвертий раунд голосування за пост Джонсона
У Великобританії пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише The Guardian.
За підсумками четвертого раунду в гонці залишаються:
- Ріші Сунак - 118 голосів
- Пенні Мордаунт - 92 голоси
- Ліз Трас - 86 голосів
Також повідомляється, що член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки за крісло лідера консерваторів. Останній раунд відбудеться завтра.
Нагадаємо, напередодні парламент Британії не підтримав вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який раніше оголосив про відставку.