Андрющенко: у Маріуполі позбавили права власності на нерухомість
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти позбавили громадян України права властності на нерухомість у місті, повідомляє Українська правда.
Про це Андрющенко написав у Telegram.
"Від сьогодні всі громадяни України позбалені права властності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади.
Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і піде розселення по ордерах".
Радник мера попередив маріупольців, які будуть вселятись в чужі квартири:
"Якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом".
Рішення російських загарбників Андрющенко назвав "абсолютно незаконним".