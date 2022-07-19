Андрющенко: у Маріуполі позбавили права власності на нерухомість

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти позбавили громадян України права властності на нерухомість у місті, повідомляє Українська правда.

Про це Андрющенко написав у Telegram.

"Від сьогодні всі громадяни України позбалені права властності на нерухомість в Маріуполі за рішенням окупаційної влади.

Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація!" вцілілого і піде розселення по ордерах".

Радник мера попередив маріупольців, які будуть вселятись в чужі квартири:

"Якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом".

Рішення російських загарбників Андрющенко назвав "абсолютно незаконним".