Міноборони: Україна готується знищувати Чорноморський флот Росії

Україна чекає на отримання зброї більшої дальності від західних партнерів, перш ніж атакувати Чорноморський флот Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов в інтерв'ю The Times, опублікованому у вівторок, 19 липня.

За словами заступника міністра, захисники України почали очищення Чорного моря з острова Зміїний, і Чорноморський флот РФ неминуче зазнає нападу, тому що це необхідно для гарантування безпеки українців.

"Рано чи пізно у нас буде достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі та Криму. Крим — територія України, тому для нас будь-яка ціль там є легітимною" , — сказав Гаврилов під час візиту у Велику Британію, де він спостерігає за навчанням українських військових.

Він зазначив, що, якщо Україна отримає необхідний військовий потенціал, українські війська готові атакувати російські військові кораблі по всьому Чорному морю.

Гаврилов також наголосив, що Україна має твердий намір повернути окупований Крим. Він сказав, що півострів можна повернути або військовим, або дипломатичним шляхом. Заступник міністра вважає, що Росія має відмовитися від Криму, якщо хоче продовжити існувати як держава.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 15 кораблів і катерів, серед яких флагман Чорноморського флоту крейсер Москва. Російські окупанти використовують свої кораблі в Чорному морі для ударів по цивільних об'єктах в Україні та блокування експорту зерна.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що військова техніка окупантів у Криму та кораблі Чорноморського флоту РФ — одна з цілей України, які потрібно вражати за допомогою американських РСЗВ.