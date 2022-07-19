Зеленський обговорив з Дудою оборонну підтримку України
Президент Володимир Зеленський обговорив з польським колегою Анджеєм Дудою актуальний стан справ на полі бою і подальшу оборонну підтримку України, повідомляє Європейська правда.
"Підтримую безперервний діалог з Анджеєм Дудою. Поінформував президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії" - написав Зеленський у Twitter.
У свою чергу Анджей Дуда уточнив, що розмова з Зеленським тривала близько години і відбувалася за участі глави офісу українського президента Андрія Єрмака, радника президента Андрія Сибіги та держсекретаря канцелярії президента Польщі Якуба Кумоха.
"Ми детально обговорили поточну воєнну ситуацію, допомогу Україні та координацію подальших дій" - розповів Дуда.