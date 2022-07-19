Зеленський обговорив з Дудою оборонну підтримку України

Президент Володимир Зеленський обговорив з польським колегою Анджеєм Дудою актуальний стан справ на полі бою і подальшу оборонну підтримку України, повідомляє Європейська правда.

"Підтримую безперервний діалог з Анджеєм Дудою. Поінформував президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії" - написав Зеленський у Twitter.

Підтримую безперервний діалог з @AndrzejDuda. Поінформував Президента Польщі про актуальний стан справ на полі бою. Обговорили оборонну підтримку України з боку Польщі та союзників і скоординували наші кроки щодо протидії російській агресії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2022

У свою чергу Анджей Дуда уточнив, що розмова з Зеленським тривала близько години і відбувалася за участі глави офісу українського президента Андрія Єрмака, радника президента Андрія Сибіги та держсекретаря канцелярії президента Польщі Якуба Кумоха.