KSE: окупанти зруйнували інфраструктуру Бучі на понад 5 млрд грн

Місто Буча на Київщині внаслідок дій російських окупантів зазнало інфраструктурних збитків на суму 5,1 млрд грн, найбільше постраждав житловий фонд, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в звіті KSE Institute за результатами оцінки в рамках спільного з SmartFarming та Vkursi Zemli проєкту Rebuildua.

Загальна площа міста становить 26,7 квадратних кілометрів, до великої війни в Бучі проживали понад 42 тисячі осіб.

Окупація Бучі російськими військами тривала понад місяць. Бої тривали постійно, допоки місто не звільнили 31 березня. За цей час у місті пошкоджено 2512 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнувань.

З 5,08 млрд грн загальної суми збитків інфраструктури майже половину складають збитки завдані житловому фонду – 2.4 млрд грн, з яких через руйнування багатоквартирних будинків – 1.6 млрд грн та майже 679 млн грн – приватних будинків.

Загалом у Бучі зруйновано та пошкоджено 861 приватний будинок, 122 багатоквартирні будинки та 875 господарських будівель. Загальна площа постраждалих житлових будинків – понад 1 млн м2.

Збитки, завдані соціальній інфраструктурі міста, складають понад 2 млрд грн. Найбільші збитки з цієї суми завдано комерційним обʼєктам – 1.8 млрд грн та обʼєктам сфери освіти – на 152,4 млн грн.

Через руйнування обʼєктів промислової інфраструктури у Бучі місто втратило понад 290 млн грн. Ще 487,9 млн грн збитків завдано Бучі внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.