Мінцифри: ЄС продовжив дію безкоштовного роумінгу для українських біженців

У Мінцифри заявили, що домовленість про пільговий роумінг, ухвалена мобільними операторами України і ЄС у квітні, продовжує діяти, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Facebook.

"Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів" , - заявили в міністерстві.

"Попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців" , - нагадали у відомстві.

У Мінцифри додали, що наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг.

З боку України заяву підтримують Kyivstar, Vodafone Ukraine та lifecell.

Нагадаємо:

У квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною, що важливо для багатьох українців в умовах війни.

На початку липня, коли термін дії домовленості мав спливати, Єврокомісія закликала операторів зв’язку піти назустріч українцям, які виїхали до Європи через війну, та надалі зберігати для них можливість телефонувати додому з безкоштовним або пільговим роумінгом.

Минулої п'ятниці прем’єр-міністр Денис Шмигаль і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель обговорили подальші кроки з інтеграції України в Євросоюз, зокрема приєднання України до зони роумінгу ЄС.