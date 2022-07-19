У МЗС Угорщини заявили, що готові пропускати західну зброю в Україну

Будапешт готовий пропускати через свою територію усю допомогу, яку надають інші країни Україні – зокрема і військову, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр у вівторок, 19 липня, під час візиту до Львова із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке – протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією" , – запевнив Мадяр.

Також, за словами заступника глави угорського МЗС, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори, запропонувала допомогти в лікуванні цивільних та військових у медзакладах і запевнила в готовності надати 1000 стипендій для українців у своїх університетах.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Угорщина не стала брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.