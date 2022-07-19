Зеленський підписав указ про звільнення Венедиктової з посади генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедиктову з посади генпрокурора, повідомляє Новое время.

Відповідний указ №518/2022 опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Венедиктову Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора" , - йдеться в тексті указу.

Венедиктова пройшла у Верховну Раду від Слуги народу та була №3 у партійному списку. 27 грудня 2019-го президент призначив її виконувачем обов'язків глави ДБР, а стала генпрокурором вона 17 березня 2020 року.

19 липня Верховна Рада підтримала відставку Ірини Венедиктової. Усуваючи її та главу СБУ Івана Баканова з посади, президент вказував на велику кількість співробітників СБУ та ОГПУ, які перейшли на бік окупантів. Перед голосуванням Венедиктова заявила, що пройшла шлях генпрокурора «гідно».

За словами глави парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамії, на Венедиктову чекає призначення на «дипломатичному фронті».

ЗМІ уточнюють, що її можуть призначити послом України у Швейцарії.