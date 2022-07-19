Bellingcat: на переговорах щодо зерна у Стамбулі був присутній генерал ГРУ

На переговорах у Стамбулі про розблокування чорноморського експорту українського зерна був присутній генерал російського ГРУ Володимир Алексєєв, який опікується приватними військовими компаніями, повідомляє Новое время.

Про це написав у Twitter журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

"Генерал ГРУ Алексєєв був помічений кілька днів тому в Стамбулі серед представників Росії на „мирних переговорах“ за посередництва Туреччини. Враховуючи відсоток офіцерів ГРУ з російської сторони (щонайменше два з п'яти), я сумніваюся, що мета цих зустрічей — мир" , — заявив він.

За словами Грозєва, Алексєєв безпосередньо керує ПВК, які вбивають тисячі людей в Україні, а в липні 2014 року він відповідав за конвої ПВК, які допомагали нелегально переправити в Україну установки Бук.

У Міністерстві оборони Туреччини заявили, що нові переговори щодо розблокування експорту українського зерна через порти в Чорному морі можуть пройти цього тижня. За словами міністра Хулусі Акара, на порядку денному будуть технічні питання.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що під час минулої зустрічі в Стамбулі делегації на рівні експертів обговорили деякі питання безпеки.

У Стамбулі в середу, 13 липня, відбулася перша чотиристороння зустріч щодо розблокування чорноморського експорту українського зерна, у якій брали участь представники України, Росії, Туреччини та ООН.

Міністр оборони Туреччини повідомив, що делегації домовилися про створення координаційного центру в Стамбулі та погодили «основні технічні питання», серед яких «спільний контроль у пунктах відправлення та прибуття».

За словами генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша, під час першої зустрічі сторони досягли "дуже суттєвого прогресу".