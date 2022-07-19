DefenseRomania: Румунія хоче купити у Франції субмарини та гелікоптери

Міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив про намір придбати на потреби збройних сил країни французькі підводні човни Scorpene та французькі гелікоптери, повідомляє Європейська правда.

Про це Динку розповів в інтерв’ю порталу DefenseRomania.

"Ми підписали декларацію про наміри з міністром оборони Франції щодо майбутнього проєкту, щодо якого ми вже почали кроки, щоб передати його в парламент. Цей проєкт пов’язаний із підводними човнами та гелікоптерами Scorpene" , – заявив міністр оборони Румунії.

Він також зазначив, що під час візиту делегації з Франції на чолі з президентом Емманюелем Макроном до Румунії в середині червня сторони "обговорили модернізацію румунських військово-морських сил".

Ще у 2018 році міністерство оборони Румунії говорило про необхідність придбання трьох субмарин для військово-морських сил. Тоді йшли обговорення про купівлю суден у німецької компані ThyssenKrupp Marine Systems, але через брак коштів переговори не були успішними.

Scorpene – підводні човни нового покоління, виготовлені компанією Naval Group з Франції у співпраці з іспанською Navantia. Їхній розмір коливається від шістдесяти до сімдесяти метрів, а ціна наближається до пів мільярда євро.

За даними джерел DefenseRomania, у 2023 році Румунія має намір розпочати вертолітну програму. Йдеться про закупівлю гелікоптерів для Сухопутних військ.

У червні міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що НАТО повинне посилити свій контингент у країні з огляду на те, що вона розташована біля Росії, яка становить найбільшу загрозу європейській безпеці.