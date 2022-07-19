Повітряні сили: в районі Нової Каховки збито російський винищувач

В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 20.00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.

Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України.

Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався".

Крім того, повідомдяється, що за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.