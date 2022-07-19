Рєзніков назвав втрати окупантів у битвах за Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Українські військові знищили близько 11 тисяч окупантів під час битв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони України Олексія Резнікова під час дискусії, організованої Atlantic Council.

"За неофіційними оцінками росіян, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ загинуло близько 10-11 тисяч окупантів", - розповів міністр.

За словами Резнікова, українськими військовими було знищено близько 2 тисяч солдатів так званої "ЛНР" і близько 8-9 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.

При цьому він додав, що понад 20 тисяч ворожих солдатів отримали поранення. З них близько 6,5 тисяч – тяжкі травми з подальшою ампутацією кінцівок.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що втрати російських військових під час наступу на Лисичанськ та Сєвєродонецьк становлять приблизно 7 тисяч солдатів.