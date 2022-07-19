Резніков розповів, скільки потрібно систем HIMARS для контрнаступу

Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити окупантів та близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на Atlantic Council.

"З огляду на те, що наша активна лінія фронту становить майже 2,5 тис. км — це як відстань між Варшавою та Барселоною, — для ефективного захисту нам потрібно близько 50 таких систем" , — сказав Резніков, маючи на увазі ракетно-артилерійські комплекси HIMARS та РСЗВ М270.

Він додав, що Україна використовує ці системи як «хірургічний скальпель», а додаткові поставки дозволять Києву повністю знищити російську логістику і уникнути тактики масованих атак з великими втратами.

При цьому він підрахував, що для ефективного контрнаступу знадобиться близько 100 пускових установок HIMARS, а також додаткові БТР, БМП та розвідувальні безпілотники.

"Ми вже звільнили понад 1000 малих міст і сіл, які спочатку були захоплені Росією, і маємо звільнити ще близько 2500. Ми показали, що це можливо і що Росію точно можна перемогти" , - сказав міністр оборони України.

З початку 1996 року виготовлено 540 пускових установок HIMARS. Міністр оборони розраховує на майже 20% цієї зброї.

Україна тривалий час добивалася від західних партнерів поставок РСЗВ, щоб хоча б частково компенсувати значну перевагу російської армії в артилерії та завдавати ударів у тил ворога, порушуючи його логістику та вражаючи запаси боєприпасів.

HIMARS мають цілу низку переваг перед російськими РСЗВ, такими як Ураган та Смерч.