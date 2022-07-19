Тищенка усунули від керівництва Закарпатського осередку "Слуги народу"

Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко перестав бути головою Закарпатської обласної організації партії, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Слуги народу в Telegram у вівторок, 19 липня, голова політсили Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила повноваження Тищенка. Рішення ухвалили згідно зі статутом партії та погодили з головою політради СН Давидом Арахамією.

Тимчасово виконувати обов'язки голови обласної організації буде Віктор Микита. Він має до 19 жовтня провести конференцію Слуги народу, де оберуть нового керівника.

За словами Шуляк, в умовах розв'язаної Росією повномасштабної війни “партія має асоціюватися зі щоденною копіткою роботою з допомоги фронту та зміцнення тилу”.

“Війна робить вимоги жорсткішими, а оцінки – відвертішими. Репутаційна бездоганність, ефективність рішень і міцний зв'язок з людьми - такими принципами партія, що створена президентом і делегувала більшість у парламент, керуватиметься на практиці”, - заявила вона.

Раніше народна депутатка від СН Мар'яна Безугла звернулася до керівництва партії з клопотанням про виключення Миколи Тищенка з фракції. За її словами, нардеп неодноразово порушував статут партії та дискретитував політсилу, а також співпрацював з іншими партіями, чим шкодив інтересам Слуги народу.

До цього Безугла звинувачувала колегу по фракції в причетності до шахрайських схем.

Тищенко у відповідь звинуватив Безуглу в «системній генерації конфліктів» і заявив, що вона пов'язана з підозрюваним у держзраді нардепом від колишньої ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

У червні Слідство.Інфо повідомляло, що на початку повномасштабної війни Микола Тищенко привіз одному з підрозділів столичної тероборони кілька бронежилетів, які після тестування виявилися непридатними для захисту. Тищенко пізніше відповів, що передав аналогічні бронежилети на експертизу, і їх визнали такими, що відповідають першому класу захисту.