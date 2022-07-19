Міський голова Нової Каховки виїхав із окупованого міста

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко виїхав з захопленого міста. І продовжить працювати з Запоріжжя, повідомляє РБК-Україна.

Інформацію про виїзд підтвердив сам Коваленко.

"Так, разом зі своїм першим заступником Олегом Тарабакою і начальником фінансового відділу Іриною Фурсєєвою ми змушені були покинути окуповану територію і виїхати до Запоріжжя" , - зазначив він.

Він підкреслив, що з 24 лютого 2022 року весь цей час продовжував виконувати свої обов'язки в місті. Однак це стало важче робити.

"Комунальні підприємства стали переходити під керівництво військової адміністрації. Ми практично вже ні на що не могли впливати, та ще й відчували небезпеку для свого життя. Саме тому було прийнято рішення залишити місто і Новокаховську громаду" , - пояснив Коваленко.

Він додав, що вже пройшов спецперевірку, претензій з боку української влади немає. Надалі чиновники продовжать працювати з офісу в Запоріжжі.

Нагадаємо, останнім часом бойові дії перемістилися в район Нової Каховки. Сьогодні українським силам там вдалося збити російський винищувач.

А напередодні біля Каховської ГЕС ударом була знищена російська станція радіоелектронної боротьби "Репелент-1".