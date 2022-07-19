FT: Україна проситиме відтермінування виплат за євробондами у середу

Міністерство фінансів у середу зробить перший крок до реструктуризації зовнішнього боргу – раніше ЕП повідомила, що уряд погодив відтермінування виплат за євробондами на 2 роки, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times з посиланням на знайомих із процесом співрозмовників.

Міністерство фінансів у середу попросить іноземних приватних кредиторів погодитись на відтермінування виплати боргу. Реструктуризація означатиме дефолт України, зазначає видання.

Напередодні ЕП повідомила, що в умовах війни і як наслідок великого дефіциту коштів уряд тимчасово відмовився від виплат щодо боргових зобов'язань. Це стосується як єврооблігацій України, так і ВВП-варрантів.

Це рішення діятиме протягом наступних 24 місяців, тобто фактично виплати будуть заморожені до липня 2024 року.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, за цей час Україна має погасити три випуски єврооблігацій на загальну суму 3 млрд. дол. І це без урахування відсотків за ними та ще по 11 випусках. Остаточна сума економії для країни від ухваленого рішення стане відомою після офіційного оголошення.

Нагадуємо:

У своєму звіті про фінстабільність НБУ наголошував, що зараз обговорюється можливість надання Україні "канікул" для виплат із зовнішнього боргу.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що графік виплат із зовнішнього боргу не складний цього року, тому Україна має всі можливості навіть у воєнний час обслуговувати його погашення.

Він зазначав, що уряд хоче бути відповідальними щодо зовнішніх боргів і не розглядає їхню реструктуризацію.