США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги з HIMARS

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про виділення Україні чергового пакету військової допомоги для України, який включатиме додаткові ракетні системи HIMARS, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джона Кірбі.

"Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Він включатиме більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою" , - зазначив він.

За його словами, в цьому пакеті також будуть додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РЗСО.

Нагадаємо, як заявив сіністр оборони України Олексій Резніков, для того, щоб перейти в контрнаступ, ЗСУ мають отримати близько сотні систем HIMARS.

Зазначимо, завтра західні союзники на зустрічі у форматі "Рамштайн" можуть оголосити про надання додаткових озброєнь.