Кулеба переконаний, що ЄС введе санкції проти газу з РФ, але не зараз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Європейський Союз запровадить санкції проти російського газу, але це станеться не зараз, а на більш пізньому етапі, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону у вівторок.

"Газ, справді, зараз найбільш болюча історія. І ми бачимо, що ключові споживачі газу в Європейському Союзі готуються до того, щоб позбутися залежності від російського газу, але потребують більше часу для цього. Тому я переконаний, що санкції щодо газу будуть, але не зараз, а на більш пізньому етапі" , – сказав він.

Як повідомлялося, Польща під час обговорень щодо наступних санкцій ЄС проти Росії висловлюється за розширення їх на російський газ та решту нафти.

Російський "Газпром" вже цілковито зупинив або обмежив постачання 12 країнам блоку і є побоювання, що Росія не відновить постачання по "Північному потоку-1" 21 липня після десятиденної перерви для планових технічних робіт.

На цьому тлі Єврокомісія готує план обмеження споживання газу для країн ЄС на випадок, якщо блок зіткнеться з катастрофічним дефіцитом.

Крім того, вона не очікує, що Росія відновить роботу газопроводу "Північний потік-1" після технічних робіт, які за графіком мають завершитися 21 липня.