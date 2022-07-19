Зеленський відреагував на ракетні удари росіян по Одещині

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 19 липня, відреагував на нічні ракетні удари російських окупантів по Одещині, повідомляє Новое время.

Глава держави розповів, що росіяни влучили сімома дорогими ракетами Калібр по полю, фермі, що не працювала, сільських будинках, ліцею та Будинку культури. Постраждали шість людей, серед яких п'ятимісячна дитина та її мати.

"Ось такі мішені в російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах! Навіть риби й рапани в Чорному морі мають більше гідності, ніж офіцери російського флоту" , — заявив Зеленський і наголосив, що російські окупанти щодня дають нові приводи для визнання Росії країною-терористом.

Вночі 19 липня росіяни випустили по Одещині сім крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря, одну з них збили сили ППО. Було зруйновано три житлові будинки, пошкоджено ще кілька будинків та об'єктів інфраструктури. Шість людей постраждали.