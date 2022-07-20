В ООН назвали винних у посадці літака Ryanair у Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації, яка є структурним підрозділом ООН, вперше звинуватила білоруських чиновників у незаконному висадженні рейсу Ryanair з метою арешту журналіста Романа Протасевича, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Літак прямував з Афін до Вільнюса у травні 2021 року, коли білоруські диспетчери наказали йому приземлитися в Мінську, пославшись на загрозу вибуху. Як тільки він опинився на землі, білоруського журналіста Романа Протасевича затримали.