ISW: Путін може використати ядерну загрозу проти контрнаступу ЗСУ

Аналітики ISW вважають, що президент РФ Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на анексовані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Після анексії окупованих територій Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту території Росії, застосовується до новоприєднаних територій.

Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території продовжаться. Путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування Росії.

У такому разі Україна та її західні партнери матимуть суттєво обмежені часові рамки проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує цю територію.

Також в ISW повідомляють, що у Росії наростає хвиля критики щодо військового командування за нездатність розв'язати структурні проблеми з повітрянодесантними військами.

Військові експерти вважають, що нездатність ПДВ вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв велику роль у загальних невдачах Росії при вторгненні в Україну.

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил та тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії до України. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.

Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою. Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань — це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW.