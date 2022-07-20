США вітають лідерство Туреччини в переговорах з експорту українського зерна - Білий дім

Білий дім підтримує пряму участь Туреччини в переговорах з розблокування експорту зерна України, але водночас не має ілюзій щодо позиції Москви, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Представник Вашингтона також підкреслив, що США уважно стежать за переговорами, які проходять за участю Туреччини, РФ і України з експорту зерна. За словами Кірбі, в Білому домі чітко розуміють, що в Чорному морі фактично існує блокада українських портів.

Він також додав, що США вітають лідерство президента Ердогана з питання вивезення зерна з України. У зв'язку з цим Кірбі також назвав важливою участь представників України в цих переговорах.

Нагадаємо, 13 липня у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України.

Пізніше глава турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.