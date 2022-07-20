ОВА: окупанти вночі з "Градів" вдарили по Нікополю

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив﻿, що окупанти вночі обстріляли з "Градів" житловий квартал Нікополя. Попередньо було випущено понад 30 реактивних снарядів по місту.

В результаті обстрілу дві людини загинули, ще дев'ять – поранені. Шість постраждалих госпіталізовані, серед них четверо дітей, наймолодшому з них три роки. Ракетним ударом повністю зруйновані три приватних будинки, ще близько десяти пошкоджених.

Рятувальники продовжують розбирати завали й з'ясовувати масштаби руйнувань, піротехніки виявляють боєприпаси, що не вибухнули.