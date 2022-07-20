Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1700 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3905 (+13) од,
  • артилерійських систем – 856 (+5) од,
  • РСЗВ - 250 (+2) од,
  • засобів ППО - 113 (+0) од,
  • літаків – 221 (+1) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10),
  • крилатих ракет - 167 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8) од,
  • спеціальної техніки - 70 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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