Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38750 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1700 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3905 (+13) од,
- артилерійських систем – 856 (+5) од,
- РСЗВ - 250 (+2) од,
- засобів ППО - 113 (+0) од,
- літаків – 221 (+1) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 703 (+10),
- крилатих ракет - 167 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8) од,
- спеціальної техніки - 70 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.