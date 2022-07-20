Україна попросить відстрочку за зовнішніми боргами — FT

Financial Times із посиланням на людей, знайомих із питанням, повідомляє, що Мінфін України попросить від іноземних приватних кредиторів відстрочку виплати боргу. Це стане розворотом для Києва, котрий з початку війни наполягав на повному виконанні своїх зобов’язань, повідомляє Новое время.

Кабмін підписав запит про дворічний мораторій на погашення непогашених єврооблігацій на суму $3 млрд.

FT зазначає, що цей крок означатиме розворот для Києва — з початку повномасштабного вторгнення Україна наполягала на повному виконанні своїх зобов'язань, щоб зберегти довіру міжнародних інвесторів та доступ до ринку, незважаючи на тиск з боку деяких офіційних кредиторів із вимогою відстрочити платежі.

"Зміна термінів буде рівносильна українському дефолту" , - пише видання.

Як повідомлялось раніше, за умов війни та внаслідок великого дефіциту коштів уряд тимчасово відмовився від виплат щодо боргових зобов'язань.

Це рішення діятиме протягом наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

За словами співрозмовників видання, уряд також відклав і виплати за випущеними у 2015 році ВВП-варантами. Також повідомляється, що умови виплат за варантами можуть змінити.

Раніше передбачалося, що до 2025 року максимальний розмір виплат цього інструменту обмежувався 1% ВВП, а після — з урахуванням темпів зростання економіки. Однак, рішенням уряду розмір виплат можуть обмежити до 0,5% ВВП до кінця 2027 року.

Раніше у МВФ зазначили, що Україна «акуратно» обслуговує зовнішній борг і країні не потрібні відстрочки платежів. Фонд закликав підтримувати країну грантовим фінансуванням.