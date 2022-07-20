Британська розвідка назвала вразливу точку військ РФ на Херсонщині

Британська розвідка назвала вразливу точку військ РФ на Херсонщині

Контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором для результату бойових дій у Херсонській області﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, 19 липня окупаційна адміністрація Херсона повідомила, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро.

"Повідомлення у соціальних мережах показали очевидні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Цілком імовірно, що міст можна буде використовувати, але це ключова вразливість для російських сил", — кажуть у Міноборони, посилаючись на дані британської розвідки.

Міст — один з двох пунктів перетину Дніпра, де окупанти можуть провозити зброю та боєприпаси або відводити свої війська.

У цю зону входить місто Херсон, що, як вказує розвідка, має політичне та символічне значення для Росії. Нижня течія Дніпра є природним бар'єром, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 м.

"Контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором для результату бойових дій у Херсонській області", — вважають у Міноборони.

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