Британська розвідка назвала вразливу точку військ РФ на Херсонщині

Контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором для результату бойових дій у Херсонській області﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, 19 липня окупаційна адміністрація Херсона повідомила, що українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро.

"Повідомлення у соціальних мережах показали очевидні бойові пошкодження проїжджої частини мосту. Цілком імовірно, що міст можна буде використовувати, але це ключова вразливість для російських сил" , — кажуть у Міноборони, посилаючись на дані британської розвідки.

Міст — один з двох пунктів перетину Дніпра, де окупанти можуть провозити зброю та боєприпаси або відводити свої війська.

У цю зону входить місто Херсон, що, як вказує розвідка, має політичне та символічне значення для Росії. Нижня течія Дніпра є природним бар'єром, ширина водного шляху зазвичай становить близько 1000 м.