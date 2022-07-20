ОВА: окупанти вранці обстріляли Харків, є жертви (Оновлено)

По одному з районів Харкова російські окупанти зранку 20 липня завдали ударів. Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

Профільні служби працюють на місцях влучань.

Як пізніше повідомив Синєгубов, під ворожі обстріли потрапив Салтівський район Харкова.

Станом на 10:00 загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.

Дані оновлюються.