ОВА: окупанти вранці обстріляли Харків, є жертви (Оновлено)
По одному з районів Харкова російські окупанти зранку 20 липня завдали ударів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Профільні служби працюють на місцях влучань.
Як пізніше повідомив Синєгубов, під ворожі обстріли потрапив Салтівський район Харкова.
Станом на 10:00 загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.
Дані оновлюються.