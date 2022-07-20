Путін попередив про подальше скорочення поставок газу до Європи

Президент Росії Владімір Путін заявив, що постачання газу до Європи може і надалі скорочуватися оскільки трубопровід "Північний потік-1" залишається закритим на щорічне технічне обслуговування, повідомляє Європейська правда.

"Північний потік-1" є найбільшою ланкою для поставок російського газу на континент.

У той час як трубопровід має добову пропускну здатність близько 167 мільйонів кубометрів газу, "Газпром" зменшив цей обсяг до 67 мільйонів кубометрів на добу минулого місяця.

Крім того, наразі трубопровід закрито на щорічне технічне обслуговування, яке має завершитися 21 липня.

Але Путін попередив, що якщо газова турбіна, відправлена ​​в Канаду на ремонт, не буде повернута в Росію найближчим часом, добовий обсяг, що постачається трубопроводом, може знизитися до 33 мільйонів кубометрів до кінця цього місяця.

"Там працюють дві турбіни, вони качають 60 млн кубометрів на добу. Якщо одну не повернуть, буде одна, це 30 млн кубометрів. "Газпром" до цього причетний?" , - сказав він під час спілкування з журналістами в Тегерані, де він перебував на тристоронніх переговорах з главами Ірану та Туреччини.

Він додав, що 26 липня планують відправити на ремонт ще одну газоперекачувальну турбіну.

Раніше у вівторок Bloomberg з посиланням на єврокомісара з питань бюджету Йоганнеса Гана повідомило, що Європейська комісія не очікує відновлення роботи трубопроводу після ремонту.

Напередодні ЗМІ повідомили, що "Газпром" оголосив форсмажор щодо постачання газу в Європу щонайменше одному великому споживачеві.

Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.