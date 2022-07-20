Мінцифри запускає англомовне медіа UNITED24 про Україну

Міністерство цифрової трансформації анонсувало﻿ запуск англомовного цифрового медіа UNITED24, яке покаже Україну світові.

"Починаємо роботу над новими цифровими медіа, яке покаже справжню Україну світові. Її культуру, історію, бізнес, технології, армію, українців" , — заявили в міністерстві.

У Мінцифри закликали всіх бажаючих приєднуватися до створення медіа про "ту Україну, яку ми з вами знаємо і любимо".