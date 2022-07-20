Мінцифри запускає англомовне медіа UNITED24 про Україну
Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск англомовного цифрового медіа UNITED24, яке покаже Україну світові.
"Починаємо роботу над новими цифровими медіа, яке покаже справжню Україну світові. Її культуру, історію, бізнес, технології, армію, українців", — заявили в міністерстві.
У Мінцифри закликали всіх бажаючих приєднуватися до створення медіа про "ту Україну, яку ми з вами знаємо і любимо".
"Я впевнений, що це війна між цивілізацією і варварством, і саме тому світ на нашому боці. Тому ми повинні висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною і креативною країною ми є", - написав глава відомства Михайло Федоров.