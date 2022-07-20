У Китаї виявили випадок зараження бубонною чумою

На північному заході Китаю виявили випадок зараження бубонною чумою. Про це пише агентство Xinhua з посиланням на регіональний штаб із профілактики та боротьби з чумою, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що інфекцію виявили у міському окрузі Іньчуань у Нінся-Хуейському автономному районі.

За наявними даними, хворий повернувся до Іньчуана з автономного району Внутрішня Монголія.

У Нінся-Хуейському районі запровадили четвертий рівень надзвичайних заходів щодо профілактики та боротьби із захворюванням.

Бубонна чума - форма гострого природно-осередкового захворювання, що переважає у людини і викликається бактерією Yersinia pestis, яка переноситься блохами, що паразитують на щурах.

Чума належить до особливо небезпечних інфекцій. Вона розвивається при проникненні збудника через шкіру та характеризується болючим запаленням лімфатичних вузлів з утворенням "бубонів".