ОГП: зросло число постраждалих дітей від російської агресії

Більше ніж 1032 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 20 липня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - 679. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

У ніч на 20 липня військові РФ обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Поранення отримали троє дітей віком 3, 5 та 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.