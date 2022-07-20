Нова глава МЗС Бельгії у 2021 році їздила в Крим і відмовилася назвати його Україною

Нова міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб у липні 2021 року відвідувала окупований Крим.﻿ Про перебування Лябіб, тоді ще телеведучої та журналістки, на території окупованого півострова свідчать її власні та інші дописи у соцмережах, як і коментарі в телеефірах, повідомляє Європейська правда.

Так, 24 липня 2021 року вона опублікувала у своєму Instagram повідомлення про приїзд до Севастополя.

"Прибуття у затоку Севастополя, дивне місце, чи не правда?" , - підписала вона фото.

Наступного дня Аджа Лябіб публікує фото вечірнього Севастополя.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Hadja Lahbib (@hadjalahbib)

Аджа Лябіб приїздила на фестиваль "Глобальные ценности", який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського. У 2021 році він проходив 23-25 липня. Лябіб тегнули в одному з дописів про фестиваль у Facebook, який вона поширила і на власній сторінці з коментарем "Інтенсивні моменти творення". У її Instagram можна бачити фрагменти хореографічного виступу з нього, пізніше в ефірах вона сама говоритиме про фестиваль як головну мету цієї поїздки.

Також вона виклала у Facebook фотографії з Лівадійського палацу з експозицією про Ялтинську конференцію та з дачі Чехова у Ялті. Ці дописи опубліковані 26-28 липня.

Пізніше в ефірі RTBF її запитали про поїздку, акцентувавши на специфічній ситуації окупованого півострова і спитавши, чи вона повертається "з України чи з Росії"

Вона не дає прямої відповіді, починаючи її з того, що "щоби приземлитися в аеропорту Сімферополя, потрібна російська віза", а далі вмикає прямою мовою коментар перехожого-росіянина з бухти Севастополя, який каже, що "у Криму завжди була російська культура і жодного зв’язку з українською культурою".

"Звісно, відповідь була би іншою, якби я простягнула мікрофон кримському татарину або українцю" , - зазначає Лябіб.

Згодом у цьому ж ефірі, говорячи про поїздку, вона все ж побіжно використає фразу, що їздила "у Росію" (- Цей фестиваль у Криму буде темою документального фільму, який ви зараз готуєте? - Так, і для цього я поїхала у Росію...)

Бельгійський політик, депутат Нового фламандського альянсу (N-VA) Петер де Роовер заявив, що сторінку у Вікіпедії про Аджу Лябіб відредагували невдовзі перед її призначенням, вказавши у тому числі на поїздку до Криму.

Neen, niet gemist. Maar uw CV op Wikipedia werd stevig opgekuist. Op 15 juli ll. werd o.m. geschrapt: ‘2021: voyage au Liban, en Russie: …’Uw reis naar de Krim stond tot 15/7 als reis naar ‘Rusland’, niet naar ‘Oekraïne’. Laten we het tenminste ‘hoogst ongelukkig’ noemen. pic.twitter.com/gGnqZNO3tx — Peter De Roover (@PeterDeRoover1) July 18, 2022

"Ваше резюме у Вікіпедії ретельно почистили. Серед іншого, 15 липня було видалено наступне "2021: поїздка до Лівану і Росії… До 15.07 ваша поїздка до Криму була поїздкою у "Росію" а не "в Україну" , - заявив він.

У який спосіб Аджа Лябіб прибула на територію окупованого півострова - через Росію, порушивши закони України, чи через "Чонгар" - точно невідомо. Її слова про необхідність мати російську візу для рейсу до Сімферополя можуть натякати на приїзд цим маршрутом, проте у соцмережах немає жодних вказівок як на те, що подорож відбулася транзитом через один з аеропортів РФ, так і на те, що вона в’їхала та виїхала через материкову територію України.