Вірменія назвала дату виведення військ із Карабаху

Вірменія має намір вивести свої підрозділи регулярної армії з Нагірного Карабаху у вересні. Про це заявив секретар Ради безпеки країни Армен Григорян в інтерв'ю Armenpress, повідомляє Корреспондент.

Він додав, що призовників у Карабаху, як і раніше, призиватимуть на службу в армію оборони.

"У результаті війни низка частин збройних сил Республіки Вірменія увійшли до Нагірного Карабаху на допомогу силам оборони. Після припинення вогню вони повертаються до Вірменії. Цей процес близький до завершення і завершиться у вересні" , - сказав Григорян.

При цьому він наголосив, що це стосується лише частин регулярної армії, а не так званої армії оборони невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Григорян додав, що гарантією безпеки має бути розміщення російських "миротворчих сил" у Карабасі.

Нагадаємо, у квітні у Нагірному Карабасі виникло певне загострення конфлікту. Вірменія звинуватила Азербайджан у "вторгненні". При цьому у міністерстві оборони Азербайджану заперечували загострення ситуації.