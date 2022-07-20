Bloomberg: Туреччина хоче платити РФ за енергоресурси в лірах

Туреччина хоче відмовитися від долара в платежах за російські енергоресурси і перейти на національну валюту. Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що питання переходу на ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган може обговорити на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Тегерані.

Один з турецьких чиновників уточнив, що Анкара хоче відмовитися від долара при розрахунку з Росією і як варіант запропонувати ліру. Росія може використовувати турецьку валюту для експорту товарів і послуг з Туреччини.

Також одне з джерел видання стверджує, що країни можуть використовувати рубль у платежах.

"Росія залишається важливим джерелом постачання енергоресурсів для Туреччини. Вона забезпечила чверть імпорту сирої нафти до Туреччини і близько 45% закупівель природного газу в минулому році, що дало Москві величезне позитивне сальдо у двосторонній торгівлі" , - йдеться в матеріалі.

При цьому минулого року експорт Туреччини в Росію склав 6,5 млрд доларів, а імпорт - 29 млрд доларів.